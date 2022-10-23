السفير النيوزيلندى يحيى ذكرى معركة العلمين ويضع زهورا على قبور الجنود.. صور

كتبت ـ ريهام عبد الله

أحيا جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، الذكرى الـ80 لمعركة العلمين، ووضع أكاليل من الزهور على قبور الجنود، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "تشرفت بوضع أكاليل الزهور مع الزملاء من الدبلوماسيين ومن وزارة الدفاع فى الذكرى الثمانين لمعركة العلمين لإحياء ذكرى من سقطوا، حتى لا ننسى".

وتمر اليوم الذكرى الـ80 على وقوع معركة العلمين الثانية، بين القوات الألمانية من جهة والقوات البريطانية المتواجدة فى مصر، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، حيث وقعت فى العلمين على بعد 90 كم غرب مدينة الإسكندرية، فى 23 أكتوبر 1942.



السفير النيوزيلندى بالقاهرة

شهدت المعركة انتصارا حاسمًا للحلفاء ومثلت نقطة تحول لحملة الصحراء الغربية، أسر الحلفاء 31 ألف جندى ألماني، وتمكنوا من القضاء نهائيا على قيادة أفريقيا فى الجيش الألماني، فأجهضوا بذلك أحلام هتلر فى السيطرة على قناة السويس وبترول الشرق الأوسط، وفضلا عن أهميته الاستراتيجية تلك، فإن الانتصار فى العلمين مهد الطريق لغزو إيطاليا والقضاء على نظام بينيتو موسولينى المتحالف مع هتلر، مما شكل بارقة أمل فى إمكانية هزيمة ألمانيا، وصنع تحولا حاسما أثر بشكل بالغ فى مآلات الحرب.

وقال تشرشل فى وصفه أهمية هذا الانتصار: "إن معركة العلمين تشكل نقطة تحول فى التراث العسكرى البريطانى خلال الحرب العالمية الثانية؛ فقبل العلمين كنا نصارع للبقاء أما بعدها أصبحنا ننتصر".



ذكرى معركة العلمين

وبحسب كتاب "معجم المعارك التاريخية" لنجاة سليم، فإن المعركة التى وقعت فى أكتوبر، قاد الجيش الألمانى فيها ثعلب الصحراء رومل، وقاد جيش بريطانيا برنارد مونتجمرى، وتمكن الجيش الثامن البريطانى، بمساعدة الفرقة التاسعة من الجيش الأسترالى من وقف زحف رومل.

ووفقا للكتاب فإن العلمين من أهم معارك الدبابات على مدار التاريخ، وبعد انتصار القوات الألمانية فى معارك الصحراء السابقة، كانت المشكلة لديهم فى هذه المعركة هى النقص الكبير فى الوقود، بسبب إغراق الإنجليز لحاملة النفط الإيطالية مما شل حركة تقدم الدبابات، وبالتالى استطاعت القوات البريطانية طردهم من ليبيا ومن كل أفريقيا وصولا إلى مالطا، وشهدت المعركة بداية الخسائر التى لحقت بالألمان.