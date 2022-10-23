السجن 15 عاما للمتهمين بقتل عامل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، بالسجن لمدة 15 عامًا على كل من عماد السنباوي وعبدالسلام السنياوي وأحمد عبدالرسول، وعامين علي سعيد السنباوى وعزيز وخالد ومصطفى السنباوى، وعامًا لكل من إسلام وعمرو السنباوى وسعيد غريب وسامح عبدالرسول، وذلك في قضية مقتل محمد سعد عامل .

تمكنت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من القبض على خمسة أشخاص متهمين فى مقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،أثناء جلسة صلح ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة اثنين آخرين هم عم وشقيق المجنى عليه، إثر التعدي عليه من خمسة أشخاص.

على الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، وتم القبض على المتهمين، وجارى عرضهم على النيابة العامة.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي، لشاب يبلغ من العمر 25عاما من قرية كفر البتانون دائرة المركز، وقد توفى متأثرا بإصابته بعد إصابات متعددة بالجسد.

وعلى الفور كلف اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وضم الفريق ضباط مباحث مركز شبين الكوم، ولا تزال محاولة القبض على الجناة قائمة ، وتم وضع جثمان الشاب القتيل تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لإصدار تصريح الدفن، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.