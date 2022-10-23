الرقابة المالية تلغي ترخيص شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، بإلغاء ترخيص شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة رقم (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما أصدر المجلس، قررًا رقم (139) لسنة 2022 بإلغاء ترخيص شركة الضامن لضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة رقم (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو الماضي، وبلغت 292 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 41.3 مليار جنيه، مقارنة بـ319 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 12.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 8.5%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 230.4%.

ووزعت الموافقات بين 164 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2022 مقابل 191 موافقة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 بنسبة انخفاض 14.1% في عدد الموافقات، ونمو 26.5% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 123 موافقة بقيمة 33.8 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2022 مقارنة مع 128 موافقة بقيمة 11.03 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 بنسبة انخفاض 3.9% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 206.2% بقيمة التأسيس.