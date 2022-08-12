الرقابة المالية: 1588 موافقة لإصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ110.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو الماضي، وبلغت 292 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 41.3 مليار جنيه، مقارنة بـ319 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 12.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 8.5%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 230.4%.

ووزعت الموافقات بين 164 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2022 مقابل 191 موافقة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 بنسبة انخفاض 14.1% في عدد الموافقات، ونمو 26.5% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 123 موافقة بقيمة 33.8 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2022 مقارنة مع 128 موافقة بقيمة 11.03 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 بنسبة انخفاض 3.9% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 206.2% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يونيو عام 2022 بلغت 1588 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 110.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1587 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 94.8 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 0.1%، وفي قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 16.3%.

ووزعت الموافقات بين 928 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 13.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2022 مقابل 944 موافقة، بقيمة 20.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 1.7% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 33.4% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 649 موافقة بقيمة 86.1 مليار جنيه مقارنة مع 638 موافقة بقيمة 69.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 1.7% في عدد الموافقات و 23.1% بقيمة التأسيس.