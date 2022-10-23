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الرئيس السيسي: ننفذ مسار إعادة هيكلة الدولة بهدوء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:50 م
الرئيس السيسي: ننفذ مسار إعادة هيكلة الدولة بهدوء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من خلال رصده للأوضاع داخل الدولة المصرية لاحظ غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه لدي النخبة المسئولية، وكذلك متطلبات العبور من الأزمة، متابعا: "ممكن نتكلم كتير ونقول دي الخريطة اعملها.. كل خطوة بتتعمل.. لما وقفت وزير البترول وقولتله فيه 25 ألف ساعة عمل في حقل ظهر.. هل دي استراتيجيات وسياسات بس.. معقول كل يوم تجيب الناس وكل واحد بحكايته". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "على سبيل المثال وزير الأوقاف الناس مش بتديله الفلوس.. وكله كده.. ولا إيه يا دكتور شاكر.. اوعي تفتكروا الحاجة اتعملت بالتوجيهات فقط وقعدت أنا في البيت ومش بدافع عن نفسي بدافع عن المسار والفكر وفلسفة الحكم.. إعادة تنظيم وهيكلة الدولة تتم بهدوء ودون شوشرة.. وأول قرار لما قولت مفيش تعيين في الحكومة.. مش اتعين مليون ونصف في عام 2011.. ورفعنا المرتبات من 80 مليارا إلى 230 مليارا.. مش كده يا وزير المالية.. اترفعت المرتبات من 80 مليارا قبل عام 2011.. وبقت 230 مليارا بعدها".
 
 

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