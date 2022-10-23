الرئيس السيسي: محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تتطلب دعما شعبيا

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تطلب دعما شعبيا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعد لتقديمها في ظل حالة العوز والفقر، معلقا: "بتتكلموا على 7 تريليون جنيه ما يوازى 350 مليار دولار اتصرف خلال 7 سنيين اللى فات.. فيه دول أقل مننا قد الرقم ده على الأقل.. ورقم متواضع جدا، والكلام اللى بقوله كل الوزراء اللى قدامكوا بيسمعوه مني".

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: " انتوا عايشين على دولة 7 % عبارة عن مستطيل من الأرض من أسوان لإسكندرية فيه 100 مليون و10 ملايين مركبة، بالعلم حجم الطرق لازم يحقق الحركة على هذا المستطيل بكفاءة وسهولة على مدار اليوم غير كده يبقا محققناش حاجة.

وتابع الرئيس: "كان لا بد حجم البنية الأساسية وشبكة الطرق تخدم على حركة المجتمع وتحسينها مش فقط الاستثمار وسهولة تداول السلع.. لا.. لصالح الناس اللى كانت موجودة وبتتعذب أثناء حركتها في أى محافظة، وأتصور إن ده اتحسن بشكل كبير ومستمرين فيه".

قال الرئيس: "إحنا بنعمل 21 ألف فصل ولكن محتاجين نعمل 60 ألف فصل مش لأن معندناش نعمل أكتر من 21 ألف".