اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تتطلب دعما شعبيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:25 م
الرئيس السيسي: محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تتطلب دعما شعبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تطلب دعما شعبيا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعد لتقديمها في ظل حالة العوز والفقر، معلقا: "بتتكلموا على 7 تريليون جنيه ما يوازى 350 مليار دولار اتصرف خلال 7 سنيين اللى فات.. فيه دول أقل مننا قد الرقم ده على الأقل.. ورقم متواضع جدا، والكلام اللى بقوله كل الوزراء اللى قدامكوا بيسمعوه مني".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: " انتوا عايشين على دولة 7 % عبارة عن مستطيل من الأرض من أسوان لإسكندرية فيه 100 مليون و10 ملايين مركبة، بالعلم حجم الطرق لازم يحقق الحركة على هذا المستطيل بكفاءة وسهولة على مدار اليوم غير كده يبقا محققناش حاجة.
 
وتابع الرئيس: "كان لا بد حجم البنية الأساسية وشبكة الطرق تخدم على حركة المجتمع وتحسينها مش فقط الاستثمار وسهولة تداول السلع.. لا.. لصالح الناس اللى كانت موجودة وبتتعذب أثناء حركتها في أى محافظة، وأتصور إن ده اتحسن بشكل كبير ومستمرين فيه".
 
قال الرئيس: "إحنا بنعمل 21 ألف فصل ولكن محتاجين نعمل 60 ألف فصل مش لأن معندناش نعمل أكتر من 21 ألف".
 

المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:17 م

الرئيس السيسي عن مقترحات المؤتمر الاقتصادى:المفيد منه هنعمله ونتحرك عليه

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:16 م

الرئيس السيسى خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي الافتتاحية: "إنجاز حقل ظهر تكلف 25 ألف ساعة عمل منى ومن الحكومة ووفر فلوس كتير فى أزمة الغاز.. عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها وعاوز أتكلم من منظور المسؤولية".. فيديو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:58 م

عمرو حمزاوى: أهمية المؤتمر الاقتصادى مرتبطة بالنقاش حول توجهات كبرى لاقتصادنا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة