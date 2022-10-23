الرئيس السيسي: المدن الجديدة أضافت لرصيد الدولة 10 تريليونات جنيه

كتب إبراهيم حسان و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المدن الجديدة التي تم إنشائها وعددها 40 مدينة جديدة، أضافت لرصيد الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه في أصولها، مضيفا: "أنا مستعد يبقى فيه لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقول عليه بكل شفافية".

أضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه بالمؤتمر الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية التي سيتم إقامتها على 175 ألف فدان، وتجرى حاليا الأعمال حاليا على 40 ألف فدان، لم تتحمل موازنة الدولة جنيها واحدا فيها، "الشركة التي تعمل في العاصمة ستؤجر كل ما نفذته في التطوير العقاري للحكومة، وهذه الشركة بعد كل الإنفاق الذي نتحدث عنه، هناك ما لا يقل عن 42 أو 45 مليار جنيه في البنوك كاش، وفيه زيهم ائتمان عند الذين حصلوا على الأراضي".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "تحرك الدولة لمجابهة حالة العوز والفقر، كان لابد فيها من توليد قدرة للمتاح".