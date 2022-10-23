اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الإسلام السياسي فى 2013 تسبب فى موجة الإرهاب

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:05 م
الرئيس السيسي: الإسلام السياسي فى 2013 تسبب فى موجة الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإرهاب الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، قائلا: "حد يقولي أحداث 2011 و2013  السبب.. أه لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسي.. لما وصل وفشل مش اعترف بالفشل.. ابتدي يحمل الدين إننا ضده.. إننا ضد الدين.. وبعدينا استعدنا كلنا.. وبيطلب بالمصالحة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: "لغاية دلوقتي لو جيت الفرصة مش هيستني.. أنت كإسلام سياسي عندك تمييز في فكرك أنك الأصح.. ولما وصلوا للحكم.. البلد فكت بقي وضربوا الأقسام والمديريات.. وخطف السيارات.. ولما اتحلت المسائل.. هل التمن ادفع من جانب الدولة وشعبها.. أرجو نحط ده فى الاعتبار.. ده مسار ماشين فيه مع بعض.. لا تنتهي التحديات لأي دولة في العالم".
 
 

المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: أخطر شيء قياس الرضا الشعبى بما يتحصل عليه المواطن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:58 م

الرئيس السيسي: وفرنا 250 ألف وحدة للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:56 م

الرئيس السيسي: ننفذ مسار إعادة هيكلة الدولة بهدوء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:50 م

الرئيس السيسى: "الحوار الوطنى معمول علشان نسمعكوا وتسمعونا"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:46 م

الرئيس السيسي: كنت هدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لو رفض الشعب الإصلاح الاقتصادى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة