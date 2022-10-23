الرئيس السيسي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي نعاني منها في العصر الحديث يتطلب إجراءات عاجلة وحلول جذرية".
الرئيس السيسي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذريةالأحد، 23 أكتوبر 2022 01:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي الافتتاحية: "إنجاز حقل ظهر تكلف 25 ألف ساعة عمل منى ومن الحكومة ووفر فلوس كتير فى أزمة الغاز.. عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها وعاوز أتكلم من منظور المسؤولية".. فيديوالأحد، 23 أكتوبر 2022 12:58 م
عمرو حمزاوى: أهمية المؤتمر الاقتصادى مرتبطة بالنقاش حول توجهات كبرى لاقتصادناالأحد، 23 أكتوبر 2022 12:52 م
المؤتمر الاقتصادى يعرض أبرز أسئلة تشغل بال المواطن بحضور الرئيس السيسيالأحد، 23 أكتوبر 2022 12:41 م
محمد العريان: الاقتصاد العالمى فى رحلة وعرة بطبيعتها ولكن إلى جهة أفضلالأحد، 23 أكتوبر 2022 12:26 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة