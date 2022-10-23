الرئيس السيسي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي نعاني منها في العصر الحديث يتطلب إجراءات عاجلة وحلول جذرية".