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الرئيس السيسي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:17 م
الرئيس السيسي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي نعاني منها في العصر الحديث يتطلب إجراءات عاجلة وحلول جذرية". 
 

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