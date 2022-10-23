الرئيس السيسي: أراضى معامل تكرير حقل ظهر اتخصصت فى ساعتين فقط بالتليفون

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم حقل ظهر لملف الكهرباء والطاقة في مصر، قائلا: "الأسعار الحالية كنا هنحتاج 10 مليار دولار في الشهر بالسعر الجديد.. ادفعهم للغاز لتشغيل محطات الكهرباء وتفضل منورة.. دول منين ؟!.. 120 مليار دولار في السنة.. اجبهم منين.. ولما جينا نعمل الترسيم الكل هاجمنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي تعليقا على كلمة الدكتور مصطفي مدبولي: "ربنا يسر الأمر.. شركة أيني بتقول 5 سنين علشان اخلص حقل ظهر.. قولت لا 18 شهر فقط.. مش 5 سنين.. انا موجود كل يوم.. أي مشكلة هخلصها.. معمل تكرير بيحتاج سنة و3 سنين لتخصيص الأراضي.. اتخصصت في ساعتين بالتليفون".

وتابع الرئيس السيسي: "اتطلب يتعمل 10 آلاف خازوق لتجهيز الأراضي في بورسعيد الخاصة بمعامل التكرير.. اتحركت معدات بالآلاف كي نجهز الخرسانة الخاصة بالمعمل اللى بنتكلم عليه لحقل ظهر".