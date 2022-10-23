وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الاجتماع سيقوم بدراسة أيضا آليات عمل وكلاء السيارات الجديدة ومراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة وبرنامج الحكومة لإحياء ذكرى ثورة التحرير الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التي تطرأ على الساحة المحلية ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.