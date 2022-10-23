اليوم السابع
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البريد الملكى البريطانى يتعرض لانتقادات بسبب خطة جعل الطوابع القديمة عديمة الفائدة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:04 م
البريد الملكى البريطانى يتعرض لانتقادات بسبب خطة جعل الطوابع القديمة عديمة الفائدة ورقة بريديه قديمة
كتب: إيهاب محمد

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تتعرض هيئة البريد الملكى البريطاني إلى انتقادات بسبب خطة ستترك الأسر بأعداد هائلة من الطوابع التي لم يعد بإمكانهم استخدامها، وستقوم الهيئة بإدخال طوابع جديدة ذات رموز شريطية بعد عيد الميلاد والتى ستحل محل تلك التى لا يزال الكثير من الناس يضعونها بعيدًا في أدراجهم أو محافظهم، وفقا لموقع "ديلى ميل".

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

ومع ذلك، تحذر مجموعات الحملات من أن العملاء قد يخسرون مبالغ كبيرة بعد الزيادات المتتالية في الأسعار، وارتفعت تكلفة طابع من الدرجة الأولى بمقدار 10 بنسات لتصل إلى 95 بنسًا في أبريل، هذا بالمقارنة مع 60 بنس فقط قبل عقد من الزمن.

ورقة بريديه قديمة
ورقة بريديه قديمة

هذا يعني أن الكتاب المكون من 12 طابعًا يساوي حاليًا 11.40 جنيهًا إسترلينيًا، ويزعم النقاد أن الكثير من الناس لا يعرفون حتى الآن عن الخطة وأن مخطط استبدال البريد الملكي لمبادلة الطوابع غير المستخدمة بأخرى جديدة معقد للغاية.

قال خبير المستهلك مارتين جيمس: "بالنسبة إلى الشركة التي تدور حول الاتصالات، فشلت Royal Mail بشكل فريد في توصيل التغيير الأكثر جذرية للطوابع البريدية منذ عقود، لا يهم أنه يمكنك تبادل الطوابع الموجودة، بالنسبة للعديد من الأشخاص، لن يعلموا ببساطة بالتغييرات إلا بعد الموعد النهائي أو سيجدون قواعد التبادل غير منطقية ومربكة".


ورقة بريديه قديمة

ورقة بريديه

ديلى ميل

هيئة البريد الملكى



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