الاتحاد الأوروبي: لا يزال شلل الأطفال يشكل تهديدًا دوليًا للصحة

فاطمة شوقى

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، أن مرض شلل الأطفال لا يزال يشكل تهديدًا دوليًا على صحة الإنسان، داعيًا إلى تكثيف الجهود لمواجهته والقضاء عليه.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، إن الاتحاد الأوروبي ظل خاليًا من شلل الأطفال لمدة 20 عامًا بفضل برامج التطعيم واسعة النطاق المستمرة ضده، لكن التسجيل الأخير لحالات إصابة جديدة بالمرض وظهور حالات إصابة بشلل الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة يعد تذكيرًا صارخًا بضرورة التزامنا باليقظة".

وأضاف البيان: "طالما تظل هناك مجموعات سكانية غير مُلقحة في البلدان الأوروبية، فإننا نخاطر باحتمالية عودة ظهور الفيروس من جديد في أوروبا، ويمكن أن يسبب المرض الشلل وعواقب صحية أخرى خطيرة، وللحد من هذه المخاطر، علينا الحفاظ على تغطية عالية للتطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي في عموم السكان وزيادة توزيع اللقاح لدى جميع المجتمعات، خاصة ممن يُعانون من نقص المناعة".

وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا أثرت بالفعل على إجراءات الوقاية الصحية لدينا، وإلى جانب المعلومات الخاطئة والمضللة حول أهمية التطعيم، فقد العديد من الأطفال جرعات تلقي التطعيم المنقذة للحياة لذلك، ولمتابعة أي عودة محتملة لشلل الأطفال، ندعو الدول الأعضاء إلى مراجعة بيانات برامج التطعيم الخاصة بها ومعالجة أي ثغرات في المناعة لدى سكانها، كما ندعو الدول الأعضاء إلى ضمان وجود أنظمة مراقبة لتحديد انتشار الفيروس".

وعلى الصعيد العالمي، أبرز البيان أهمية مواصلة جهود القضاء على شلل الأطفال بشكل نهائي من خلال سد الثغرات في البؤر التي تشهد تفشي المرض، مثل أفغانستان وباكستان، مؤكدا دعم المفوضية الأوروبية هذه الجهود من خلال تعزيز أنظمة التحصين ودعم التطعيم، ففي السنوات الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي 110 ملايين يورو لمكافحة شلل الأطفال في معظم البلدان المتضررة، بما في ذلك أفغانستان، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وتحالف جافي".