اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى صمد اقتصادها خلال كورونا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:08 م
الأمم المتحدة: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى صمد اقتصادها خلال كورونا إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي صمد اقتصادها خلال جائحة كورونا بمعدلات نمو إيجابية واتخذت خطوات قياسية لدعم السياحة.
 
وأضافت خلال حوارها ببرنامح مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أننا فى الأمم المتحدة نرى أن الشباب هم رصيد كبير، ونجد كل عام عدد كبير من الشباب أكثر من مليون ينضمون لسوق العمل، ولهذا من المهم أن يلبى الاقتصاد احتياجات كل هؤلاء، لافتة إلى أنه يجب على الشباب العمل على تأسيس مشاريعهم الخاصة حتى يصبحوا رواد أعمال ويحصلون على فرص عمل. 
 
وتابعت أن ما تم خلال المؤتمر الاقتصادى فيما يخص الاستثمار فى التعليم الفنى هو الحل الأمثل للتطوير والنهوض بالدول، مضيفة أن مصر عليها أن تحدث تأثيرا على المدى القريب فى الاقتصاد. 
 

الامم المتحدة

المؤتمر الاقتصادى

جائحة كورونا

مساء دى ام سى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة