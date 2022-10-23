اقتحام سيارة مليئة بالمتفجرات بوابة فندق فى الصومال بعد إطلاق نار

وكالات

أعلن التليفزيون الصومالي، الأحد، أن "القوات الأمنية تتعامل مع حادث إرهابي في أحد فنادق مدينة كسمايو جنوبي البلاد".

وحسب موقع الشرق أوضح ضابط شرطة وأحد السكان، أن "سيارة مليئة بالمتفجرات اقتحمت بوابة فندق في وسط كيسمايو بالصومال بعد إطلاق نار".

وكان قد سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، على عدة مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى، جنوب شرقي الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن ذلك جاء في عملية عسكرية تم خلالها طرد عناصر مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) من مناطق "فاربركو، وجميعو، ودمالي"، حيث تخضع تلك المناطق حاليا لسيطرة الجيش الصومالي