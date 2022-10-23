إنفو جراف..ارتفاع قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ إلى 28 مليار جنيه عام 2021

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع العام والاعمال العام عام 2020\2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن أهمها حجم المشروعات تحت التنفيذ.

وينشر اليوم السابع بالانفو جراف توزيع أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

- بلغت قيمـة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ نحو 28.4 مليار جنيـه عام 2020/2021، مقابل 16.1 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة بلغت 76.6٪.

- ارتفعت قيمة أصول القطاع العام الثابت إلى 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقابل 617.0 مليار جنيه

عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 2.4٪

-ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 173.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 170.4 مليار جنيـه عام 2019/2020 بنسبة زيادة

بلغت 1.9٪.

- ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقابل 576.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.3٪.

- بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر 105.6 مليار جنيـه عام 2020/2021 مقابل 90.9 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 16.2٪.

- بلغـت قيمة الأجور 32.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 29.7 مليار جنيـه عام 2019/2020 بنسبة زيـادة بلغت 8.0٪ .