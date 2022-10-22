اليوم السابع
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‫‬في مستهل زيارته للشرقية..

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:50 م
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الشرقية
كتب عبد الحليم سالم

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استهل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارته إلى محافظة الشرقية، بلقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.
 
وتم خلال اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التعاون ومجالات العمل المشترك بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الشرقية.
 
وأهدى محافظ الشرقية لوزير قطاع الأعمال العام، شعار المحافظة تقديرا لزيارته للمحافظة ودوره الداعم لتطوير منظومة العمل. 
 
ومن المقرر أن يقوم وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الشرقية، بتفقد مشروعات تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمدينة الزقازيق.

الشرقية

قطاع الاعمال

محمود عصمت

محافظ الشرقية



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