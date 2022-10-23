إعصار روزلين يجتاح مدينة بويرتو المكسيكية مع رياح سرعتها 215 كم/ساعة.. فيديو

فاطمة شوقى

اجتاح إعصار "روزلين" القوي، مدينة "بويرتو فالارتا" المكسيكية المُطلة على المحيط الهادئ بمنطقة خليج بانديراس، كإعصار من الفئة الرابعة، مُسببًا هبوب رياح قصوى بلغت سرعتها 130 ميلا في الساعة (215 كم/ساعة).

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "روزلين" وصل المحيط الهادئ كإعصار قوي من الفئة الرابعة قبالة شاطئ بويرتو فالارتا مباشرة، بينما بدأ قبل ساعات قليلة في التوجه قليلاً نحو الشمال، وفقا لصحيفة "الامبيرسيال" المكسيكية.

وأضاف البيان أن مركز الإعصار وقع على بعد 65 ميلاً (105 كيلومترات) من الغرب إلى الجنوب الغربي من كابو كورينتس التابعة لولاية خاليسكو المكسيكية وبدأ يتحرك شمالًا بسرعة 12 ميلاً في الساعة (19 كم / ساعة)، فيما حذر خبراء أرصاد من أن منطقتي كابو كورينتس وبويرتو فالارتا ستظلان تشهدان رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة وأمواج عاتية من جراء الإعصار، من المتوقع أن يصل الإعصار إلى شواطئ ولاية ناياريت في وقت لاحق من اليوم.

وأشار المركز الوطني للأعاصير إلى أن رياح قوة الإعصار امتدت على بعد 30 ميلا (45 كيلومترا) من مركزه، ونشر تحذيرا من الإعصار على امتداد سواحل بلايا بيرولا جنوب كابو كورينتس شمالًا حتى منطقة إل روبليتو وجزر إيسلاس مارياس.

وقالت حكومة ولاية ناياريت إن الإعصار من المتوقع أن يصل إلى اليابسة حول قرية سان بلاس، على بعد حوالي 90 ميلاً (150 كيلومترًا) شمال بويرتو فالارتا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف رئيس مكتب الدفاع المدني بالولاية، بيدرو نونيز: "نقوم الآن بدوريات عبر المدن للتنبيه حتى يتمكن المواطنون من الحفاظ على حياتهم في مناطق أكثر أمانًا".

أما في ولاية خاليسكو المجاورة، أعلن الحاكم إنريكي ألفارو إجلاء 270 شخصًا في بلدة تقع بالقرب من المسار المتوقع للإعصار وأنه تم إنشاء خمسة ملاجئ للطوارئ في بويرتو فالارتا، فيما حذرت اللجنة الوطنية للمياه من أن الأمطار الناجمة عن الإعصار يُمكن أن تسبب انهيارات طينية وفيضانات.