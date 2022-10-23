إزالة 33 حالة تعد على أراضى زراعية وحماية النيل بمركز منفلوط فى أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 33 حالة تعدي على أراضي زراعية، وحماية النيل بمركز منفلوط خلال حملات إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 التي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها مؤكداً على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الاراض الزراعية واملاك الدولة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 33 حالة بينهم 9 حالات تعدي مباني على مساحة 1068متر و24 حالة تعدي على مساحة 23 قيراط و8 أسهم أراضي زراعية وأملاك دولة وري بمركز منفلوط خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة ،والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر ،وبالتنسيق مع مديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية لافتاً إلى المتابعة الدورية لتنفيذ ونتائج حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط ، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات ،وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20



إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20



إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20



إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20