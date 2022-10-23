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أكرم القصاص
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ67 ألفا و470 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:13 ص
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ67 ألفا و470 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 67 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2584 دبابة و5 آلاف و284 من المركبات المدرعة و1667 من النظم المدفعية و374 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و270 طائرة و245 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 148 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و39 من المركبات وخزانات الوقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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