أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية.. تفاصيل

كتبت ــ أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استضافة مصر ل مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27" من شأنه خلق فرصة غير مسبوقة للدول الأعضاء للتوسع فى جهودها الرامية إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمناخ والحلول التى تتناول قضايا ندرة المياه والنظم الغذائية مع دعم قدرة صغار المزارعين والمربين على تحمل الخسائر والأضرار والصمود في مواجهة هذه التغيرات وخاصة المرأة والشباب.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الزراعة حول قمة المناخ.

1- القيادة السياسية فى مصر ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية لمؤتمرات المناخ السابقة.

2- دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك توفير تمويل المناخ المُيسر.

3- تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة.

4- سوف نعمل سوياً بالتعاون مع الإمارات التي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين "COP28 " بأن تكون المخرجات على قدرالمسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.