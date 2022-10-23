أهالى كفر الشيخ خلال متابعة المؤتمر الاقتصادى: الرئيس يدعم الشباب ويشاركهم فى الحوار

فريق المحافظات

تجمع مئات المواطنين فى محافظة كفر الشيخ لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادى، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر، التي كشف فيها حجم التحديات الاقتصادية للدولة المصرية.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادى الذي منحهم أملأ في تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصري من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن الرئيس يدعم الشباب.

وأكدوا أن الشعب يعلق آمال كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية، كما تعودنا على ذلك في كافة الأزمات السابقة وكنا مثالا يحتذى به في العالم كله ومن أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.

ويعمل المؤتمر الاقتصادي على مدار 3 أيام بداية من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خارطة طريقة استراتيجية حول الاقتصاد المصري، وتوفير كافة التيسيرات للقطاع الخاص ودعم مناخ الاستثمار في مصر.