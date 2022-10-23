أهالى سوهاج خلال متابعة المؤتمر الاقتصادي: الرئيس يعمل من أجل محدودي الدخل (فيديو)

فريق المحافظات

أكد مئات المواطنين في محافظة سوهاج، على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنهم يدعمون الدولة المصرية جاء ذلك خلال متابعة هؤلاء المواطنين للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة لمتابعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية محليا وعالميا.

وتحدث الرئيس السيسي، خلال المؤتمر، عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، مشيدًا بالشعب المصري.

وأعرب المواطنون عن دعمهم المتواصل للرئيس السسيسي والقيادة السياسية، مؤكدين على أن دعم الرئيس السيسي من الشعب المصري، دعم بلا حدود، لثقتهم فيه وفي إدارته الحكيمة، وأنه يعمل من أجل محدودي الدخل.

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.