أمين عام الأمم المتحدة يشيد بأول منطقة بالهند تعمل على تعزيز الطاقة الخضراء

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن التحول إلى مصدر طاقة نظيفة ومتجددة يمكّن القرويين من استخدام المزيد من الأدوات المنزلية الكهربائية لجعل الحياة مريحة، دون القلق بشأن فاتورة الكهرباء، كما أنه يصبح مصدرا يدرّ دخلا عليهم.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، على جهود الحكومة والسكان، مشيراً إلى أنه المتوقع أن يعتمد سكان الريف على أنفسهم من خلال الطاقة الخضراء.

بدوره ، أوضح رئيس شركة جوجارات للطاقة المحدودة "راجندرا ميستري" ، أن هناك ثلاثة مكونات رئيسية لهذا المشروع، الأول هو المشروع المركب على الأرض بسعة 6 ميجاواط، والثاني هو نظام تخزين البطارية بسعة 15 ميجاواط، والثالث هو أسطح المنازل بسعة كيلو واط واحد، والألواح الشمسية مثبتة على 1,300 منزل.

وقال إنه من المتوقع أن يوفر هذا المشروع التعلم لحل المشكلات المتعلقة بالحصول على الطاقة المتجددة. وإذا ثبت أن المشروع قابل للتطبيق اقتصاديا، فإنه يمكن تطبيق الخطة في مناطق ريفية أخرى في ولاية جوجارات.