أسرة خفير تكشف ملابسات مقتله بإطلاق النار عليه في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة خفير، تم قتله بإطلاق النار عليه، وذكروا أن إبن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما متعلقة بأعمال الحراسة لموقع بمنطقة الصف.

وناظر رجال المباحث جثة المجني عليه، وتبين إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة حيث قررت النيابة تشريحها، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقتل خفير خاص بمنطقة الصف، حيث تبين أن ابن عمه أطلق النار عليه بسبب خلافات بينهما متعلقة بالعمل.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مقتل خفير خاص، نتيجة إطلاق النار عليه وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات متعلقة بالعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.