أخبار البورصة اليوم الخميس 20-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.813 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.813 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 562.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.66%، والعرب على 13.61%، واستحوذت المؤسسات على 32.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 911.1 ألف جنيه، 10.3 مليون جنيه، 248.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 198.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3573 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والسويدي إليكتريك، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 553.8 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.82%، وشراء الثالثة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.33%، وشراء الرابعة 1.7 مليون سهم، تمثل نسبة 0.06% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 3 ملايين سهم، وشراء السادسة 200 ألف سهم، وشراء السابعة 264.6 ألف سهم، تمثل نسبة 0.12% من رأسمال الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، رواد السياحة-رواد 5 آلاف سهم، 324 سهم، 10.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 323 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5.6 مليون سهم، 272.9 ألف سهم، 3.8 مليون سهم، 700 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك البركة مصر، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 87 ألف سهم، 24.5 ألف سهم، 529.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 720.5 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 24 ألف سهم.

يونيراب

قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إن مجلس إدارة وافق على نتائج الأعمال العام المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت إيرادات 28.8 مليون جنيه مقابل 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 6.72%، وحققت الشركة خسائر 16.8 مليون جنيه مقارنة مع 11.5 مليون جنيه بنسبة نمو 46.67%.