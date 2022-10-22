"CDC": لقاح شلل الأطفال الذى يؤخذ بالفم أكثر فاعلية فى احتواء الفيروس بأمريكا

كتبت أمل علام

يدرس مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى توفير لقاح شلل الأطفال الذى يؤخذ عن طريق الفم بدلاً من الحقن لأنه سريع المفعول، والذي يحتوي على فيروس مباشر لاحتواء تفشي المرض في نيويورك، ولكن هناك خطر ضئيل يمكن أن يصاب المتلقون للعدوى، قد يعود لقاح شلل الأطفال الفموي الذي يحتوي على فيروس حي في الولايات المتحدة قريبًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن لقاح شلل الأطفال الذى يؤخذ عن طريق الفم تم سحبه من الأرفف في الولايات المتحدة عام 2000 لأنه يمكن أن يسبب عدوى نادرة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إنه يأمل المسئولون أن يساعد اللقاح سريع المفعول في القضاء على تفشي مرض شلل الأطفال في نيويورك، كانت هناك حالة واحدة مؤكدة وعُثر على 70 عينة من مياه الصرف الصحي لشلل الأطفال

قد يعيد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تقديم لقاح شلل الأطفال الذي يحتوي على فيروس حي ويمكن أن يصيب جزءًا صغيرًا من المتلقين - بعد 20 عامًا من حظره

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة في نيويورك أنهما يفكران في إعادة تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) ، يأتي ذلك كجزء من محاولة للسيطرة على ما يعتقد المسؤولون أنه تفشي هادئ لشلل الأطفال في إمباير ستيت.

خلال الصيف، أصيب رجل من مقاطعة روكلاند بالشلل بعد إصابته بأول حالة شلل أطفال في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

يخشى الخبراء من أن حالة واحدة تم اكتشافها على الأرجح تعني أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تمر دون أن يلاحظها أحد، كشف ترصد مياه الصرف الصحي عن 70 عينة إيجابية على الأقل، تم سحبها من الرفوف في الولايات المتحدة في عام 2000 بسبب مخاطر إصابة المتلقين بالفيروس المدمر، سيصاب حوالي اثنين من كل مليون شخص، تم استبدال لقاح شلل الأطفال الفموي منذ ذلك الحين بلقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن (IPV) الذي يحتوي على شكل غير نشط من الفيروس، في حين أن اللقاح القابل للحقن فعال للغاية، إلا أنه ليس سريع المفعول مثل اللقاح الفموي الفموي.

وقالت الصحيفة، إن ظهور شلل الأطفال مجددًا في الولايات المتحدة سيكون مدمرًا لأمة أُعلن أنها خالية من شلل الأطفال في عام 1979، تم القضاء على الفيروس إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم لكنه لا يزال مستوطنًا في باكستان وأفغانستان، أعلن مسؤولو نيويورك أن الوضع كارثة في سبتمبر، وفتحوا موارد إضافية لمكافحة تفشي المرض.

قالت الدكتورة جانيل روث، التي تقود الاستجابة المحلية لشلل الأطفال في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، "نحن نجري مناقشات مع زملائنا في ولاية نيويورك ومدينة نيويورك حول استخدام اللقاح"، موضحة، إن شلل الأطفال المشتق من اللقاح نادر للغاية حيث تم استبدال الدواء الفموي في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة، يعطي اللقاح للإنسان نسخة حية من الفيروس، في حين أن الجسم عادة ما يقتل الفيروس - مما يؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة - في بعض الحالات النادرة، يصاب المتلقي بالعدوى، لا تزال بعض الدول النامية تستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي لأنه يسهل الوصول إلى الأجسام المضادة وتنشيطها بشكل أسرع من لقاح شلل الأطفال الفموي، ولهذا السبب أيضًا يفكر المسؤولون الأمريكيون في إعادة تقديم اللقاح - حيث يأملون أن يتمكن العقار سريع المفعول من وقف الفيروس، في حين أنه لم يكن هناك سوى حالة واحدة مؤكدة حتى الآن - إلا أن واحدًا فقط من بين كل 2000 شخص سيصاب بأعراض الشلل المرتبطة به غالبًا.

وأوضحت الصحيفة، إن غالبية الحالات إما بدون أعراض أو تجعل المريض يعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، غالبًا ما لا يتم إدراك هذه الحالات على أنها حالات شلل الأطفال.

كشف ترصد مياه الصرف الصحي ما لا يقل عن 70 عينة إيجابية من شلل الأطفال، تم العثور عليها جميعًا في مدينة نيويورك أو في المقاطعات المجاورة: روكلاند وسوليفان وناساو وأورانج ، هذه المقاطعات لديها أيضًا معدلات تطعيم ضد شلل الأطفال تقل بشكل كبير عن عتبة 95 % التي حددتها منظمة الصحة العالمية للسيطرة على الفيروس.

وفقًا للبيانات الرسمية، تلقى 78 % من سكان نيويورك 3 لقاحات ضد شلل الأطفال على الأقل في سن الثانية - وهو الجدول الزمني القياسي للحقن، حيث لا توجد علاجات فعالة لشلل الأطفال، مما يجعل التطعيم للوقاية من العدوى أمرًا ضروريًا في المقام الأول.