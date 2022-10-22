4 نصائح للحفاظ على صحة سمعك فى الضوضاء العالية

كتبت فاطمة خليل

مفتاح الحفاظ على صحة سمعك هو معرفة مقدار الصوت العالي الذي تتعرض له وتحدث معظم حالات الصمم نتيجة تلف الخلايا الشعرية الدقيقة في الأذن الداخلية، ويمكن أن يحدث هذا الضرر بسبب كثرة الضوضاء، وهو دائم، وهناك خطوات لمنع تلف السمع المرتبط بالضوضاء ومفتاح الحفاظ على سمعك سليمًا هو تجنب الضوضاء العالية، بحسب موقع "Healthily".

ويعتمد خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع على عاملين - مدى ارتفاع الصوت وطول المدة.ويتفق الخبراء على أن استمرار التعرض للضوضاء عند 80-85 ديسيبل أو أعلى بمرور الوقت يمكن أن يسبب فقدان السمع. نصائح للحفاظ على سمعك في الضوضاء 1. استخدم سدادات الأذن كلما ارتفعت الضوضاء وطالت فترة تعرضك لها، زادت فرصة إلحاق الضرر بحاسة السمع لديك.

احمِ أذنيك باستخدام واقيات الأذن - سدادات الأذن أو واقي الأذن - وابتعد عن الضوضاء بأسرع ما يمكن أو قدر المستطاع.

إذا لم تتمكن من مغادرة المكان ، خذ فترات راحة منتظمة استراحة مدتها 10 دقائق ستمنح أذنيك بعض الوقت للتعافي.



2. اخفض الموسيقى لا تستمع إلى مشغل الموسيقى الشخصي الخاص بك بأصوات عالية جدًا، إذا كانت الموسيقى غير مريحة لك للاستماع إليها ، أو لا يمكنك سماع أصوات خارجية عندما تكون سماعات الرأس قيد التشغيل ، فهذا يعني أنها عالية جدًا. كما أن الصوت مرتفع جدًا إذا كان الشخص بجوارك يستطيع سماع الموسيقى من سماعات الرأس.



3. كن حذرا في السيارة يزيد الاستماع إلى الموسيقى في مكان مغلق من خطر تلف السمع لا تستمع إلى الموسيقى بصوت عالٍ لفترة طويلة.



4. أستراحة لأذنيك امنح أذنيك وقتًا للتعافي بعد تعرضهما لضوضاء عالية. وفقًا لـ Action on Hearing Loss ، فأنت بحاجة إلى 16 ساعة على الأقل من الراحة لأذنيك حتى تتعافى بعد قضاء حوالي ساعتين في صوت 100 ديسيبل، على سبيل المثال في نادٍ.

يؤدي تقليل وقت التعافي إلى زيادة خطر الإصابة بالصمم الدائم.