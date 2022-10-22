14 من علماء الطاقة الذرية بقائمة أفضل 2% من الباحثين فى العالم

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه قد تم إدراج 14 عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين، وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية.

واوضح الحاج فى بيان له اليوم، أن القائمة تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمى العالمى ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب. ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوع و176 تخصصا فرعيا.



وتجدر الإشارة إلى أنه يتم عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث الرئيسي والفرعي لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل. ويتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021 وتتعلق بيانات السنة الأخيرة الفردية بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي 2021. ويستند الاختيار على أفضل 100000 عالم حسب الدرجة c (مع الاستشهادات الذاتية وبدونها) أو النسبة المئوية رتبة 2٪ أو أعلى في المجال الفرعي.



وتم مشاركة عدد 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية و حوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير. وتعتمد القائمة للعام الحالي 2022 على آخر بيانات مدخلة حتى سبتمبر 2022 من Scopus .



وتشمل القائمة لهذا العام كل من العلماء بهيئة الطاقة الذرية وهم:



1) العالم الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والحاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصر، ويعتبر من الرعيل الأول للعلماء المصريين فى مجال الطاقة الذرية الذي ما زال يثري بعلمه وعطائه على جميع المستويات العلمية والبحثية والتطبيقية حتى الآن.



2) الدكتور السيد عبد العزيز حجازي رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق وصاحب المدرسة العلمية في مجال كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.



3) الدكتور حسن أحمد عبد الرحيم نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، وصاحب المدرسة العلمية في مجال الكيمياء الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.



4) الدكتور محمد عبد المطلب عبد الرحمن فايز أستاذ الكيمياء الإشعاعية ووكيل شعبة إنتاج النظائر والمصادر المشعة مركز المعامل الحارة.

5) الدكتور مصطفى محمد حامد أستاذ الكيمياء غير العضوية ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة بمركز المعمل الحارة.

6) الدكتور حسام الدين مصطفى صالح أستاد كيمياء معالجة النفايات ورئيس قسم النظائر المشعة بمركز البحوث النووية.

7) الدكتور مصطفي محمد سليمان غراب أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية – بقسم البحوث الدوائية والإشعاعية - بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.



8) الدكتور أحمد إبراهيم البطل أستاذ الميكرو بيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية والنانو تكنولوجى بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.



9) الدكتورة رحاب عثمان محمد السيد عبد الرحمن أستاذ الهندسة النووية الكيميائية بقسم معالجة النفايات المشعة - مركز المعامل الحارة.

10) الدكتور محمود حمدي سند أستاذ الكيمياء الإشعاعية - بقسم المركبات المرقمة - بمركز المعامل الحارة.

11) الدكتور غريب السيد الصياد مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجى - بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .

12) الدكتور محمد محمدى غباشي أستاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجى- المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

13) الدكتور محمد إبراهيم أحمد عبد المقصود - مدرس الوقاية الإشعاعية - بقسم الفيزياء الإشعاعية - بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .

14) الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.



وقال الحاج رئيس الهيئة، إن هذه القائمة تمثل أفضل النماذج المشرفة للمدرسة العلمية النووية بهيئة الطاقة الذرية والتي تشمل رواداً من أعلام الطاقة الذرية، بالإضافة إلى جيل الشباب والوسط والذين يحملون رسالة تأكيد لأصالة المدرسة العلمية بالهيئة وتجدد الأجيال العلمية المتميزة على مر العصور في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تسعى دائما لرفعة مكانة الهيئة في المستوى المحلي والدولي.



وأوضح الحاج، أن هذا التميز لعلماء الهيئة هو نتاج خطة واضحة لرؤية الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول بها للوصول إلى أعلى مكانة علمية وبحثية وتطبيقية في هذا المجال، بالإضافة إلى السعي لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها، وكذلك السعي لدى جميع أجهزة الدولة لتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجميع العاملين بالهيئة للمنافسة وختاماً، أهتمام الهيئة بنقل الخبرات من الرعيل الأول من علمائها لجيل الشباب.



ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنه للعام الرابع على التوالي استطاع علماء الهيئة تحقيق ذلك الإنجاز العلمي المتميز والذي يدعم تقدم الهيئة بالتصنيفات العلمية الدولية. كما أنه يساعد على التنافس الجاد بين شباب علماء الهيئة ويؤكد على استمرار عطاء جيل الرواد من العلماء الذين ساهموا ومازالوا يساهمون بعطائهم ونقل خبراتهم للأجيال الشابة الجديدة وتقدير الهيئة المستمر لهم، وأن الهيئة تسعى بجميع قياداتها لدى جميع أجهزة الدولة لدعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.





