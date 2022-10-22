اليوم السابع
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وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا عن مكافحة آفات الفاكهة بالشرقية

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:34 م
وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا عن مكافحة آفات الفاكهة بالشرقية وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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واصل معهد بحوث وقاية النباتات تنفيذ برامجه التدريبية لرفع جودة المنتج الزراعي وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد المصرى ومواكبة تطورات التقنيات الحيوية وترشيد استخدام المبيدات الزراعية لتوفير منتجات خالية من المتبقيات الكيميائية صالحة للاستهلاك المحلي والتصدير، ونفذ المعهد برنامجا تدريبيا تحت عنوان " المكافحة المتكاملة لآفات فاكهة التصدير" بفرع المعهد بمحافظة الشرقية. 
 
وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد الحرص على الاستمرار في تدريب كوادر فنية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية على المواصفات القياسيه لتصدير محاصيل الفاكهة وتأثيرالإصابة بتلك الآفات ووسائل المكافحة على هذه المواصفات، خاصة محاصيل الموالح والمانجو والعنب، وذلك لمواكبة مرحلة جديدة تشهدها الصادرات الزراعية المصرية لدول العالم، طبقا للاشتراطات العالمية لهذه المحاصيل.
 
تناول البرنامج التدريبي أهم برامج المكافحة المتكاملة لآفات محاصيل الفاكهة الاقتصادية مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي وذبابة الفاكهة والقواقع والطيور الضارة، وذلك بحضور مهندسي المكافحة البستانية والرعاية البستانية بمديرية الزراعة بالشرقية، وقام بالتنظيم والإشراف على هذه الدورة الدكتور علي أحمد السيد رئيس فرع المعهد بالشرقية والدكتور حسن نبيل والدكتور محمود سعد ابراهيم.
 
يشار إلى أن هذا البرنامج يأتى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التى ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات والخاصة بتقديم أحدث وسائل مكافحة الآفات طبقا للموسم الخاص بكل محصول في جميع محافظات الجمهورية.
 

الزراعة

وقاية النباتات

محاصيل الفاكهه

الآفات



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