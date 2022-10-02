تعرف على ‫ الحصاد الشهرى لمعهد بحوث وقاية النباتات

كتبت ـ أسماء نصار

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بياناً حول أنشطة المعهد عن شهر سبتمبر، وذلك بتنفيذ 6 دورات تدريبية و4 ندوات إرشادية وأيام حقلية في 6 محافظات واختتام برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات.

كما شارك المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالكشف الطبي على السيدات العاملات بالمعهد والمعاهد المجاورة، فضلا عن دور المعهد الفاعل في نقل خبراته للأشقاء العرب باستقبال وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي للفاو ومكتب الفاو بالقاهرة.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد، أن أنشطة المعهد اشتملت أنشطة إرشادية وتدريبية حيث تم تنظيم 3 برامج تدريبية بمقر المعهد بالدقي- الجيزة تضمنت أهم برامج المكافحة المتكاملة لآفات القطن و الموالح و كذلك إطلاق سلسلة دورات تدريبية في تصميم قواعد البيانات المختلفة ابتدأها بدورة استخدام برنامج Excel ، كما نفذ المعهد 3 برامج تدريبية متخصصة في المكافحة الآمنة لآفات الحبوب والمواد المخزونة واستراتيجيات مكافحة أهم آفات الخضر والتحديات المعاصرة التي تواجه المناحل في مصر بفروع المعهد بمحطة بحوث سخا والمنصورة ومحطة بحوث شندويل بسوهاج.

وأضاف أنه تم ختام فعاليات برامج التدريب الصيفي للعام 2022 والتي ينفذها المعهد سنوياً لتأهيل طلاب كليات العلوم والزراعة، حيث تم تدريب أكثر من 650 طالبا بمقر المعهد بالدقي- الجيزة و بفروع المعهد بالدقهلية و الشرقية ومحطات بحوث سخا وشندويل والصبحية والقناطر الخيرية. كما أٌقيمت عدة ندوات إرشادية وأيام حقلية في محافظات المنوفية والإسكندرية لمتابعة زراعات القطن والخضر لتعريف المستهدفين منها بالآفات التي تصيبها وكيفية مكافحتها وتقديم أهم التوصيات الفنية لرفع الإنتاجية، كما تم متابعة مزارع الحرير الاستثمارية والمُربين التابعين لمبادرة إنتاج الحرير بمحافظة الوادى الجديد بمدينتى الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وفى سياق متصل، استقبل المعهد وفدا سعوديا وممثلي الفاو للتعرف على الخبرة المصرية في مجال مكافحة الآفات الزراعية، حيث أشادا بجهود المعهد في مكافحة دودة الحشد الخريفية و توجها لزيارة معمل المكافحة الحيوية بفرع المعهد بشندويل- سوهاج، كما تفقدا معامل وأقسام المعهد والمجموعة الحشرية ومكون إنتاج المبيدات الحيوية و مكون مكافحة الآفات الاقتصاية بالجاذبات الفيرمونية.

تأتي أنشطة معهد بحوث وقاية النباتات لنشر أحدث أساليب الوقاية و مكافحة الآفات في ظل توجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطبيق منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائى كجزء رئيسى من الأمن القومى المصري.