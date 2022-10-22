اليوم السابع
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وسائل إعلام بريطانية: جونسون يلتقى سوناك لبحث الترشح لزعامة حزب المحافظين

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:09 م
وسائل إعلام بريطانية: جونسون يلتقى سوناك لبحث الترشح لزعامة حزب المحافظين سوناك وجونسون
كتب محمد جمال

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ذكرت شبكة سكاى نيوز نقلا وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سيلتقى ريشى سوناك لبحث الترشح لزعامة حزب المحافظين، وقال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدج، حليف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، السبت، إن جونسون لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء، مضيفا في منشور على تويتر أن الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب.
 
وفي تقارير منفصلة ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر قريب من جونسون لم تسمه أنه يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وأنه لذلك "يمكن" أن يظهر على قائمة المرشحين.
 
ولم يعلن جونسون حتى الآن رسميا أنه سيخوض السباق، لكن دودريدغ قال الجمعة إن جونسون أبلغه بأنه "مستعد له".
 
وعاد رئيس الوزراء السابق إلى بريطانيا صباح السبت، من إجازته في جمهورية الدومينيكان، بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لخليفته ليز تراس.
 
ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر الاثنين.
 
وستكون عودة جونسون بمثابة عودة مذهلة لشخصية مثيرة للاستقطاب أجبرتها فضائح أخلاقية متقلبة على الاستقالة.
 
ويقول معارضون إن إعطاءه فرصة أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجدل وخيبة الأمل.
 
وتأتي حالة عدم اليقين في القيادة في وقت يتسم بضعف النمو الاقتصادي وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار البقالة والوقود والأساسيات الأخرى.
 
وكشفت موجة متزايدة من الإضرابات من قبل عمال القطارات والبريد والمحامين وغيرهم عن استياء متزايد مع اقتراب الركود.
 
واستقالت تراس الخميس بعد 45 يوما مضطربا، معترفة بأنها لا تستطيع الوفاء بحزمة تخفيض الضرائب الاقتصادية، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية.

بريطانيا

جونسون

سوناك

ليز تراس

حزب المحافظين



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