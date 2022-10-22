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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 36 رحلة طيران دولية ضمن 116 رحلة أسبوعية

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:22 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 36 رحلة طيران دولية ضمن 116 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 36 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة ضمن 116 رحلة يستقبلهم المطار بداية من اليوم السبت حتي نهاية الاسبوع، حيث يتم تسهيل اجراءات الدخول لهم لقضاء اجازة ممتعه على شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين أن الرحلات ال 36 الوافدة اليوم لمطار مرسى علم بينهم 6 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، 7 من إيطاليا، ورحلة داخلية، ورحلة من فرنسا ورحلتين من النمسا و4 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا زرخلتين بدون ركاب .
 
وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية أن من المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم بداية من اليوم السبت وحتي نهاية الأسبوع المقبل، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية.
 
وأوضحت جداول الوصول أن هناك زيادة في التشيكي السياحة التشيكية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين ايطاليين وزيادة في الالماني 3 رحلات وزيادة في النمساوي برحلة
 
تصل بين الرحلات الدولية الاوربية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من  بلجيكي، و5 من بلجيكا، و20 من ايطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.
 
 

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