اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب توك توك في ترعة بالغربية

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:33 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب توك توك في ترعة بالغربية انقلاب توك توك ـ أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق قرية أبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية انقلاب توك توك في إحدى الترع بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب توك توك في ترعة على طريق قرية ابيار مركز كفر الزيات.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص واصابة 3 آخرين باصابات متفرقة، تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

كفر الزيات

حادث

انقلاب توك توك



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