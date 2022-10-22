محافظ كفر الشيخ يؤكد إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك الرى والنيل فى فوه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجه 20، اليوم السبت، من إزالة 22 قرار تعدى على أملاك الري والنيل بفوه، بإجمالي مساحة 729 مترا، وجرى تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فون.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات، ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً أنه ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه ال20، 255 حالة تعدي على مساحة 26305 مترا، و 39 فدانا، وقيراطين و4 أسهم.