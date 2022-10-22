محافظ جنوب سيناء: تغذية 106 فنادق بشرم الشيخ بالطاقة الشمسية

رامى محيى الدين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جميع محطات الأتوبيسات مزودة بكشف باللغات لخدمة السائح لمعرفة توقيت الرحلة كما يحدث فى دول العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، لدينا 250 أتوبيس سيقدمون خدمة النقل للسياح وضيوف مؤتمر المناخ.

ولفت إلى أن الأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وتم توفير لوحات بجانب كل محطة لخدمة السياح لمعرفة توقيت الرحلة، مؤكدا أن الوسائل النقل الذكية تعمل بطاقة نظيفة.

وشدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أن الرئيس السيسى وجه باستدامة كل الخدمات المقدمة للسياح والمواطنين فى شرم الشيخ، مؤكدا أن هناك 150 سيارة تعمل بالكهرباء فى شرم الشيخ مقدمة من أحد رجال الأعمال.

واستطرد أن جميع سيارات الأجرة فى شرم الشيخ تعمل بالغاز، مشيرا إلى أن إنشاء محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات لتغذية 106 فنادق فى شرم الشيخ.

واختتم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه منذ 2015 كان يوجد طاقة شمسية فى مدينة شرم الشيخ، حيث يتم إنتاج نحو 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية.