محافظ المنوفية: إزالة 100حالة تعد منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20

المنوفية – فريق محافظات

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى أنه تم إزالة 100 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 والتى بدأت في 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة.

حيث أوضح محافظ المنوفية بأن الأجهزة التنفيذية قد نجحت في إزالة 34 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة مبانى بمساحة 1828 م ، و62 حالة تعدى أخرى مبانى بمساحة 6079 م خارج المستهدف، فيما تم تنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعدى مبانى بمساحة 37 م ، مشيرا إلى أن أعمال الموجة الـ20 تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تنفذها الحكومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، ومؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الإزالات لتذليل العقبات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة والمواطنين .

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ20، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام.