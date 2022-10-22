محافظ أسوان: 3 آلاف سائح وزائر مصرى شاهدوا تعامد الشمس بأبو سمبل.. صور

وقال محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مهرجان تعامد الشمس، إن أشعة الشمس اخترقت بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقدس وذلك فى تمام الساعة 5.53 دقيقة من صباح اليوم، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

وأكد اللواء عطية، أنه كان هناك تنسيق متواصل بين المحافظة ووزارات السياحة والآثار، والثقافة، والداخلية لتوفير أوجه الدعم لتنظيم العديد من الفعاليات بمدينتى أسوان وأبو سمبل، لافتاً إلى أنه تم وضع شاشة عرض بلازما عملاقة بصحن المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة حدوث الظاهرة لأكبر عدد ممكن، كما تم توفير بوابات بمسارات الدخول والخروج، وهو الذى تواكب مع قيام الهئية العامة لقصور الثقافة بتنظيم فعاليات لفرق الفنون الشعبية فى الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر والتى انطلقت فى جميع المواقع الثقافية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بمشاركة 10 فرق لخلق متنفس ترفيهى وفنى للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.

جدير بالذكر، أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.