مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل المواقع بالمحافظات

كتب ــ على عبد الرحمن

بدأت المحافظات، العمل على تنفيذ مبادرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة.

وتتابع وزارة التنمية المحلية، مع المحافظات أعمال زراعة الأشجار ومن المستهدف أن تساهم الوزارة في المبادرة بزراعة 79.7 مليون شجرة، فيما تستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20,3 مليون شجرة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية عدد الأشجار المقرر زراعتها فى عدد من المحافظات:

1- تستهدف وزارة التنمية المحلية زراعة 7,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالي، بينها 5 ملايين شجرة تزرعها الوزارة مباشرة و2,7 تلتزم المحافظات بزراعتها.

2- العمل يبدأ فى مبادرة "100 مليون شجرة" بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة على النحو التالى:

1. 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة

2. 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة

3. 390 ألفا بالدقهلية

4. 354 ألفا بمحافظة البحيرة

5. 393 ألفا بالشرقية

6. 434 ألفا بسوهاج

7. 334 ألفا بمحافظة القليوبية

8. 286 ألفا بكفر الشيخ

9. 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية والمنوفية

10. 261 ألفا بالغربية

11. 206 آلاف بأسيوط

12. 224 ألفا بمحافظة بنى سويف

13. 272 ألفا بالإسماعيلية

14. 215 ألفا بمحافظة المنيا