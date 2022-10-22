ما هى علاقة النظام الغذائى بالأورام الليفية الرحمية؟

كتبت نهير عبد النبى

تعانى العديد من السيدات من الأورام الليفية الرحمية وهى من أكثر المشاكل الصحية المزعجة و تؤثر على صحة المرأة ، ولكن هل هناك علاقة بين الاورام الليفية الرحمية والتغذية؟.

فحسب ما ذكره موقع vinmec فأن النظام الغذائي الأكثر صحة مهم لمرضى الاورام الليفية الرحمية.



هل يمكن للمرأة المصابة بالأورام الليفية الرحمية أن تأكل البيض؟ "هل يمكن تأكل الأورام الليفية البيض؟" هذا سؤال طرحه بعض المرضى ، فى الواقع يعتبر البيض من الأطعمة المهمة لصحة الجسم لأن البيض غني بالدهون والإستروجين.

ولكن فى حالة الأورام الليفية الرحمية يمكن أن يؤدي الاستروجين الزائد في الجسم إلى زيادة حجم الورم وكذلك تكراره بسهولة لهذا السبب ينصح الأطباء النساء المصابات بأورام الرحم الليفية الحميدة بعدم تناول البيض.



النظام الغذائي المناسب لمرضى الأورام الليفية الرحمية

-ينصح الخبراء بتناول الكثير من الخضار والفواكه ، حيث تساعد الخضروات الصفراء والحمراء بشكل خاص في تحسين أعراض الأورام الليفية مثل: الفلفل الحلو والجزر والفجل والطماطم والبروكلي.

ينصح بتناول بعض النباتات البحرية بشكل خاص 2-3 مرات في الأسبوع مثل: الأعشاب البحرية و مضادات الأكسدة الموجودة في الغذاء و يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض وتكوين الأمراض من الأورام الليفية.

-الأسماك الدهنية الأطعمة مثل: السلمون والتونة والماكريل ... تشتهر بمحتواها العالي من أوميغا 3 مما يساعد على تقليل حجم الورم.

- الشاي الأخضر لإبطاء نمو الأورام الليفية ، يمكنك استخدام الشاي الأخضر كمضاد للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك تلعب هذه أيضًا دورًا مهمًا في تقليل الالتهاب ونزيف الأورام الليفية.

- الحد من اللحوم الحمراء ، لأن نسبة هرمون الاستروجين العالية ستحفز الورم الليفي، بدلاً من ذلك يمكن تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج.

- لا تأكل الاكلات المقلية والوجبات السريعة، لأان الأطعمة الغنية بالدهون سيئة و فقيرة بالعناصر الغذائية.

-الابتعاد عن المشروبات المحفزة للأعصاب مثل الكافيين والمشروبات الغازية.

- الابتعاد عن الأطعمة الحارة وذات الرائحة القوية مثل: الثوم ، الفلفل الحار ، البصل .

النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من الأورام الليفية الرحمية له أهمية في العلاج، لذلك يجب أن تختار الأطعمة التي تجعل حالتهم المرضية جيدة ومناسبات