لجنة الفضاء بنقابة المهندسين: مصر ستطلق قمرين صناعيين للتنمية فى إفريقيا

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء ب نقابة المهندسين المصرية وعضو المجلس الأعلى للنقابة، إن نقابة المهندسين تواكب جهود الدولة في المجال العلمي والبيئي، ولهذا تم تشكيل لجنة الفضاء بالنقابة فور تشكيل المجلس الأعلى الحالي.

وأضاف "فرج"، خلال افتتاح ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية والذي يعقد حاليا بمشاركة عدد من نواب البرلمان ونواب المحافظين وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ونخبة من العلماء، أن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا بغزو الفضاء منذ توليه المسئولية عام 2014، وذلك لاستخدام أحدث التكنولوجيات في تحقيق أهداف مصر في التنمية الشاملة، وقال: تمتلك مصر حاليا عددا من المؤسسات التعليمية والبحثية وثيقة الصلة بعلوم الفضاء، كما تمتلك عددا من الأقمار الصناعية متعددة المهام والأهداف.

وأضاف: ستطلق مصر قريبا قمرين صناعيين جديدين أولهما قمر خاص بالتنمية الأفريقية الذي سيراقب التغيرات المناخية في أفريقيا، والقمر الثاني هو قمر البيلازما الذي سيرصد الخصائص المناخية في طبقات الجو العليا.

وأكد "فرج" أن نقابة المهندسين تولي اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا الحديثة وتؤمن بأهمية استخدام هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية، ومن هنا جاء تشكيل لجنة الفضاء التي تسعى بالتعاون مع لجنة التدريب في النقابة بتدريب المهندسين على أحدث تكنولوجيا الفضاء.

ووصف "فرج " مؤتمر المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر خلال الشهر القادم بأنه حدث عالمي مهم ويمثل قمة عالمية لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل الكرة الأرضية مؤكدا دعم النقابة لجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.