نقابة المهندسين تحتفل بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر.. صور

كتبت آية دعبس

نظمت نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 احتفالية بمناسبة مرور 49 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمد ناصر- أمين صندوق النقابة.

في كلمته الافتتاحية رحب نقيب المهندسين بأبطال حرب أكتوبر الذين حولوا نكسة الهزيمة إلى نصر عظيم، مؤكدًا على أنه لا يدرك معنى هذا النصر وأهميته إلا من عاش الفترة السابقة لحرب أكتوبر والتي كانت فترة حالكة عاشها الشعب المصري الذي توحد خلف جيشه.

ووجه "النبراوي" التحية إلى كل القادة الذين رتبوا وسعوا وقاموا بهذا الإنجاز العظيم والذين اتخذوا خير قرار بالعبور والانتصار والذين نفتخر بهم جميعًا شهداء وأحياء.

كما أكد نقيب المهندسين على حرص النقابة منذ عام 2012 على إقامة احتفال بانتصار أكتوبر وتكريم رموز قواتنا المسلحة الذين ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية بكل ما هو غال ونفيس،

واختتم المهندس طارق النبراوي كلمته بتقديم التحية للقوات المسلحة المصرية وقائدها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على أنه بجهودهم وتضحياتهم تعيش مصر وشعبها في أمن وأمان واستقرار.

من جانبه عبر اللواء مهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة عن فخره واعتزازه عن وجوده وسط قادته واساتذته ممن شاركوا فى ملحمة اكتوبر 73 . مثمنا من دور المهندس المصرى فى الحرب قائلا" علينا ان نفتخر جميعا ان العنصر الهندسى فى هذه الحرب سواء على الارض لفتح المحاور أو بناء المواقع أو الاجهزة اللاسلكية أو انشاء حائط الصواريخ او فى المصانع الحربية ، وفى كل التخصصات كان له الدور الكبير".

واختتم ناصر كلمته بتقديم التحية لكل الشهداء فى ملحمة حرب أكتوبر قائلا " هذه الملحمة خير نبراس للاجيال الحالية والقادمة لرفع شأن مصر "

جدير بالذكر أن الاحتفالية استمرت ثلاث ساعات وقام بتنظيمها اللجنة التي شكلها نقيب المهندسين للإشراف على تنظيمها ضمت كل من المهندس ناصر الجزار، والمهندس عبدالرحمن لاشين، والمهندس سمير أبو السعود، والدكتور محمد الدسوقي.