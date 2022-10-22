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كلية التربية جامعة الإسكندرية تنظم احتفالية عن أكتوبر المجد والعزة

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:04 ص
كلية التربية جامعة الإسكندرية تنظم احتفالية عن أكتوبر المجد والعزة جانب من الاحتفالية
الإسكندرية أسماء على بدر

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 نظم قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكلية التربية جامعة الإسكندرية احتفالية كبرى بمدرج 1 بالكلية تحت عنوان "أكتوبر المجد والعزة"، بحضور مجموعة من أبطال حرب اكتوبر المجيدة وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وشهدت الاحتفالية تكريم أبطال حرب أكتوبر وهم اللواء حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، ومن أبطال الصاعقة المصرية اللواء علمي كامل بطل معركة أبو عطوة، واللواء نبيل عبد الوهاب البطل الحقيقي لعملية إيلات، والبطل عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، واستمع الحضور خلال الاحتفالية لذكريات الأبطال عن حرب أكتوبر وبطولاتهم، كما تضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية لذوي الهمم من جمعية إرادة .

شارك في تنظيم الحفل، كيان شباب جامعة الإسكندرية واتحاد طلاب كلية التربية، وشارك بالحضور الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، و الدكتور حسن عابدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور سالم عبد الرازق سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة السيدة محمود وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والمجتمع المدني.

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 


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