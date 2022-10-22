عميد تكنولوجيا بورسعيد: الكلية داعمة للبرمجة والذكاء الاصطناعى لمواكبة التنمية

وأشار إلى أن الكلية تضم قسمين دراسيين الأول نظم المعلومات والأعمال ويخص الشركات وإداراتها والمحاسبة والإدارة مدعما بالتكنولوجيا باستخدام الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر والبرمجة والمواد التجارية ولإنشاء ما يسمى بنظم المعلومات الذى يستخدم فى الشركات وتحليل نظم وتحديث البيانات وتحاليل البيانات ووضع حلول للمشكلات، والقسم الثانى نظم تكنولوجيا والمعلومات وهو قسم دوره داعم للتكنولوجيا والبرمجة والذكاء الإصطناعى لمواكبة المشروعات التنموية، وكل ما يخص الكمبيوتر والتحول الرقمى 2030 فضلاً تزويد الوزارات بكافة جهات الأعمال بالشباب الذى لديه خبره فى التحول الرقمى.

وتابع "طلبة"، أنه تم تخريج دفعتين حتى الآن، مشيرا إلى أن الكلية تخدم القطاع التجارى، لافتا إلى أن هناك كليات نظيره مثل جامعتى حلوان وطنطا الذين سبقونا فى تكنولوجيا المعلومات.

وفى سياق متصل قال، إن الدفعة الأولى تم تعيين إثنان معيدين 2020 وتعيين 3 معيدين آخرين لكل قسم على أن يكونوا كوادر تخدم الكلية مستقبلاً وأن يكونوا من ابنائها وخريجيها.

وأكد أن الكلية احتفظت بأعضائها من هيئة التدريس بالمعهد سابقاً، مشيراً إلى أن عدد الطلاب بالكلية خلال هذا العام مابين 250 إلى 350 طالب وطالبة من تنسيق الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، موضحا أن الكلية يحق لها تغيير اللائحة بعد مرور 5 سنوات ومن ثم آن الآوان بتغييرها وتحديثها، خصوصاً المناهج التعليمية.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة نظراً لأن بورسعيد ليس بها تخصص نظم معلومات الأعمال كجامعة وذلك لتطوير اللائحة القديمة، مضيفا أنه تقدم لإضافة قسم فى الكلية اسمه العلوم التجارية الأساسية ومن ثم يصبح لدينا 3 أقسام.

ومن جهة أخرى أكد طلبة، أن الكلية تشارك فى أنشطة الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن أن الكلية شهدت تطوراً سريعاً لأننا كلنا على قلب رجلا واحد وذلك للإرتقاء بتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات لتخريج طلاب مؤهلة لمواكبة المشروعات التنموية فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.