اليوم السابع
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عشان يشتري مخدرات.. عاطل يكشف كواليس سقوطه بعد سرقته مبلغا من سيارة بالقاهرة

السبت، 22 أكتوبر 2022 01:02 م
عشان يشتري مخدرات.. عاطل يكشف كواليس سقوطه بعد سرقته مبلغا من سيارة بالقاهرة سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه، لسرقته مبلغا ماليا من سيارة في النزهة، بمحافظة القاهرة، بارتكاب الواقعة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث، أنه استخدم أسلوب كسر الزجاج لسرقة المبلغ المالي.

أضاف المتهم أنه ينفق النقود على شراء المواد المخدرة التي يتعاطاها، وضبط رجال المباحث بحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها بقصد التعاطي، وأرشد عن مصدر الحصول عليها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، الذي وجه اتهاما للعاطل بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة المختصة التحقيق.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وبحوزته (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهة المتهم اعترف بسرقته المبلغ المالى من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

 

أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك السيارة"، وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 


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