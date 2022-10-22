عدم تحمل الجلوكوز علامة خطر قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر

كتبت فاطمة خليل

تشير عبارة " عدم تحمل الجلوكوز "، والمعروفة أيضًا باسم "خلل السكر في الدم"، إلى الاضطرابات الأيضية التي تسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم عن المعتاد، ويستخدم الجسم الجلوكوز، وهو سكر بسيط ، كمصدر أساسي للطاقة، وقد يكون عدم تحمل الجلوكوز عامل خطر كبير لمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني، بحسب موقع " healthifyme".

يثير عدم تحمل الجلوكوز مشكلة صحية كبيرة، وهو يثير احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير عدم تحمل الجلوكوز ضعف تحمل الجلوكوز هذا يعني أنه بعد تناول أي شيء يرفع نسبة السكر في الدم ، لا يستطيع الجسم تقليله أثبتت العديد من الدراسات أن ضعف تحمل الجلوكوز يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. مقدمات السكري هذا يعني أنه بعد تناول أي شيء يرفع نسبة السكر في الدم ، لا يستطيع الجسم تقليله أثبتت العديد من الدراسات أن ضعف تحمل الجلوكوز يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. تتميز مقدمات السكري، التي يشار إليها عادة باسم "فرط سكر الدم المتوسط" ، بانخفاض تحمل الجلوكوز وضعف الجلوكوز أثناء الصيام.

تُعرف مستويات الجلوكوز في الدم فوق المعدل الطبيعي ولكنها ليست عالية بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكري. عادة ما يتم تشخيصه عندما يكون سكر الدم الصائم بين 100 و 125 مجم / ديسيلتر.

لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين كما ينبغي عندما يكون الشخص مصابًا بمقدمات السكري نتيجة لذلك ، يبدأ البنكرياس في إنتاج المزيد من الأنسولين لمساعدة الخلايا على الاستجابة.

عندما يحدث هذا بشكل متكرر ، يواجه البنكرياس مشكلة في صنع الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. لذلك ، فإن مقدمات السكري هي عامل خطر كبير لتطور مرض السكري من النوع 2.

مرض السكري من النوع 2 عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم 200 مجم / ديسيلتر أو أكثر ، فإنه يشير إلى مرض السكري من النوع 2 قد تنجم أيضًا عن مشاكل صحية أخرى مثل أمراض الكلى وأمراض القلب والمشاكل البصرية.

الأنسولين هو هرمون يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم ، ويقوم البنكرياس بإنتاجه. الأنسولين يرتبط بمستقبلات الأنسولين الموجودة في خلايا الجسم للسماح بدخول السكر. بدون كمية كافية من الأنسولين ، يبقى السكر في مجرى الدم ويتراكم هناك بدلاً من أن يكون قادرًا على دخول الخلية.

طرق الوقاية من عدم تحمل الأنسولين يؤدي إنتاج الأنسولين غير الكافي أو مقاومة الأنسولين في مستقبلات الخلايا إلى الإصابة بمرض السكري. عدم تحمل الأنسولين هو خلل في مستويات السكر في الدم يتطور بمرور الوقت، وبالتالي ، يمكن أن يكون منعها أمرًا سهلاً إذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي.

إن تناول الأطعمة التي تساعد على منع ارتفاع الجلوكوز المفاجئ وممارسة الرياضة بانتظام هي أفضل الطرق لعيش حياة صحية ومع ذلك ، فإن مراقبة الجلوكوز تلعب أيضًا دورًا مهمًا.

أحد أكثر الطرق فعالية للوقاية من عدم تحمل الجلوكوز بصرف النظر عن تغييرات نمط الحياة هو استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) الذي يراقب مستويات الجلوكوز.