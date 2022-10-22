عاطلان يكشفان تفاصيل سقوطهما بمخدري الحشيش والآيس في عين شمس

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش، والآيس، في منطقة عين شمس بالقاهرة، باعترافات تفصيلية، فذكرا أمام رجال المباحث، أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصلان عليها من أحد الأشخاص، أرشدا عن هويته لرجال المباحث، ويتوليان ترويجها بين عملائهما، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

أضاف المتهمان، أنهما يخزنان المضبوطات بمسكن أحدهما، تمهيدا للتواصل مع عملائهما هاتفيا، وكشفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وترويج مخدري الحشيش والآيس.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، مـــن ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس)، حـال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – عدد من الطلقات - مـبلغ مالى - 2 هواتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.