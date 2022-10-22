ضبط متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في دمياط

دمياط معتز الشربيني

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

ترجع تفاصيل الواقعة، أثناء استقلال المتهمين سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية"، قامت قوة باستيقافهما وبتفتيش السيارة، ضبط بحوزتهما 93 كيلو جرام لمخدر البانجو، 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، تٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (540 ألف جنيه تقريباً).

كما تم ضبط بحوزتهما بندقية خرطوش، طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ،وبمواجهتهما بالمضبوطات إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.