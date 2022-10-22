ضبط سائق سيارة حاول التعدى على فتاة بشارع التسعين في القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوماً بصور على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" متضمناً تضرر صاحبة الحساب من مستقلى سيارتين لمحاولتهما التعدى عليها وإلحاق الضرر بسيارتها ومحاولتهم استيقافها لإنزالها من السيارة أثناء سيرها بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة لاعتراضها على تسببهما فى إعاقة الحركة المرورية.

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، نافياً ارتكاب قائد السيارة الثانية أية تجاوزات حيال الشاكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.