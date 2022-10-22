شكوى من تراكم القمامة بجانب الترعة فى بنها.. ومحافظ القليوبية يستجيب

كتبت شيماء حمدى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ محمد على محمد عفيفى من أهالى شارع الترعة خلف كلية تجارة بنها ، والمتجه إلى مساكن الزهور ببنها محافظة القليوبية، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع لتطهير المجرى من الصرف الصحي وإزالة القمامة لانتشار الأمراض والحيوانات النافقة في الترعة.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة السكوى للمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والتنبيه بسرعة التعامل الفورى معها، ورفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، وتطهير المجرى الخاص بالمنطقة، وسرعة الرد، والمرور الدوري لرفع القمامة من المنطقة لمنع تراكما مرة أخرى.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".